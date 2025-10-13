Letošní historicky první celosvětový výběr Michelin Key Selection vystřelil mezi elitu nově zrekonstruovaný Fairmont Golden Prague, který po čtyřech měsících od otevření jako jediný v Česku získal hned dva michelinské klíče. Mezi pražské hotely oceněné jedním klíčem pak zařadil BoHo Prague Hotel, The Julius Prague, Four Seasons, Augustine Hotel, Andaz Prague, Mosaic House a Almanac X Alcron. Jeden klíč získala ještě Villa Julius & Ema P. ukrytá v hlubokých lesích nad Karlovými Vary a Chateau Mcely ve Středočeském kraji.

Hotel Augustine na Malé Straně je propojen s aktivním klášterem sv. Augustina z 13. století, kde žijí mniši.
Foto: Archiv hotelu Augustine

Do prestižního seznamu se zapsal také Hotel Perk v Šumperku, který obdržel taktéž jeden klíč – původní funkcionalistická budova, která prošla kompletní rekonstrukcí a jejíž interiér se proměnil pod taktovkou úspěšné designérky Lucie Koldové, se stala zároveň jediným držitelem michelinského klíče na Moravě.

Po několikaleté rekonstrukci vstupuje Villa Pupp do další éry s novým názvem po původních majitelích Juliusi Gabrieli Puppovi a jeho ženě Emmě.
Foto: Villa Julius a Emma P.
