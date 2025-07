Vybudoval realitní impérium, pak skoro o všechno přišel, ale nenechal se odradit a dnes v nemovitostech – byť v menším – pokračuje dál. Příběh Jeana-Francoise Otta, francouzského podnikatele od začátku 90. let usazeného v Česku, je pevně spjatý se skupinou Orco. Ta vyrostla ve středoevropského nemovitostního obra, ale po ekonomické krizi z roku 2008 se propadla do ztráty blížící se 400 milionům eur a musela požádat o ochranu před věřiteli.

Do oslabeného Orca se v následujících letech naboural miliardář a Ottův realitní konkurent Radovan Vítek. Orco zcela ovládl, začlenil do své skupiny CPI a Ott ze společnosti odešel. V Česku mu zbyla jen jedna významná budova – Palác Pachtů z Rájova na Anenském náměstí blízko Karlova mostu. Má v něm luxusní hotel Mozart a steakovou restauraci MeatEater.

Letos šedesátiletý Ott s manželkou Petrou sedí ve dvoraně Pachtova paláce, k pečlivě propečenému sirloinu a wagyu si dává chřest a čimičuri omáčku a rekapituluje nejen svou pracovní dráhu, ale i čerstvé události na pražském hotelovém trhu.

S nedávno otevřeným hotelem Fairmont, ležícím pár stovek metrů po proudu Vltavy, ho pojí víc než stejný předmět podnikání. Fairmont, bývalý InterContinental, totiž patří pod jednu z největších světových hotelových skupin Accor. A právě Accor brzy, po velké rekonstrukci, promění současný Ottův hotel Mozart ve svou další značku Sofitel Legend. „Tuhle značku používají u hotelů s výjimečnou historickou hodnotou a příběhem – a to my jsme,“ ukazuje Ott na 400 let starou stavbu, kde pobývalo mnoho mimořádných hostů: Mozart, Casanova, Wagner…

Co teď s hotelem bude?

Vlastníme ho od roku 1999, patřil ještě do původní skupiny Orco. Je to dlouhodobý vztah, takže nám záleží na tom, co se s ním stane. Hotel projde velkou renovací, v pokojích i v technologickém zázemí dojde ke kompletní proměně. Ze 70 pokojů bude 74 pokojů. Rekonstrukce začne v lednu, zabere asi rok a čtvrt a vyjde zhruba na půl miliardy korun. V přízemí vznikne restaurace Zeffirino, což je známý italský řetězec – luxusnější podnik, ale zároveň pořád zábavný. Nezapomínáme na to, že jsme na „zábavné“ straně Vltavy. Na Malé Straně jsou také dobré hotely, ale s atmosférou, která vede spíš ke ztišení a modlitbě. Tady máme spíš party element, ale na intelektuální úrovni.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co Jean-Francois Ott říká o overturismu v Praze.

Jak se podle něj budou vyvíjet investice do nemovitostí v centru metropole.

Jak se vyvíjí jeho hotelový fond.

Jak vnímá aktuální dění okolo skupiny CPI a co cítí, když jede okolo brownfieldu v Bubnech.