Investice do českých komerčních nemovitostí dosáhly v letošním prvním pololetí téměř 52 miliard korun (2,1 miliardy eur), což bylo meziročně o 187 procent více. Ve druhém čtvrtletí fondy a skupiny uzavřely smlouvy na nákup ­realit za přibližně 15,8 miliardy korun (600 milionů eur). Nejvíce investovaly do průmyslových nemovitostí a následně do kanceláří a hotelů, vyplývá z analýzy realitně‑poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

Podle dat společnosti vkládají peníze do nemovitostí v Česku hlavně tuzemští investoři. Ze 43 transakcí Češi uzavřeli 39 z nich.

V prvním pololetí investoři uzavřeli 28 procent smluv ohledně nákupu průmyslových nemovitostí, nákupy kanceláří a hotelů činily shodně 23 procent. „Rostoucí schopnost českých fondů získávat kapitál, dobrá kondice nájemních trhů a strategické rozhodnutí mezinárodních investorů opustit zemi jsou tři klíčové faktory, které vedly k nárůstu aktivity ve druhé polovině roku 2024 a na začátku roku 2025. Očekáváme, že tyto faktory budou i nadále určovat vývoj trhu, přičemž pozornost se bude stále více soustřeďovat na kancelářský sektor,“ řekl vedoucí investičního týmu Cushman & Wakefield Michal Soták.

Investorům podle analýzy připadají v poslední době stále zajímavější pražské hotely. Ze šesti uskutečněných hotelových obchodů v prvním pololetí tvořily dva největší přes 81 procent celkového objemu. Šlo o prodej pražských hotelů Four Seasons (na snímku) a Hilton. Za oběma nákupy stála česká skupina PPF. Vůbec největší transakcí ale bylo převzetí 10 logistických parků v Čeku investiční společností Blackstone. Koupila je od americké firmy TPG Real Estate v přepočtu za 12 miliard korun.