Hotelový trh v Praze zažívá po covidovém útlumu silné oživení. Vedle prodejů a nákupů hotelů, do nichž s čím dál větším gustem investují domácí byznysmeni, do hlavního města přicházejí světové značky. Po jarním otevření podniku W Hotels na Václavském náměstí a červnovém rozjezdu Fairmontu v Pařížské ulici se do metropole brzy chystá i další významný luxusní řetězec.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se promění hotel Mozart v Sofitel Legend.

Co nového přinese hotel Sofitel Legend do Prahy a kde už značka působí.

Jak roste investiční aktivita českých podnikatelů v hotelnictví.

Jaké trendy ovlivňují poptávku po ubytování v Praze.