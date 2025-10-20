Demokratický guvernér amerického státu Illinois J. B. Pritzker na loňském sjezdu své strany v domovském Chicagu ostře kritizoval Donalda Trumpa – tehdy ještě republikánského kandidáta na prezidenta. „Je bohatý v pouze jedné věci: v hlouposti,“ řekl na adresu jeho podnikání provázeného řadou bankrotů coby „skutečný miliardář“, jak se Pritzker sám označil. Svého času byl ostatně nejmovitějším Američanem ve zvolené pozici a například zmíněný sjezd platil tento výrazný liberální politik ze své vlastní kapsy.
Po roce je z Trumpa prezident, který úřadu nebývale využil k vylepšení rodinného rozpočtu. Podle časopisu Forbes disponuje majetkem 7,1 miliardy dolarů a figuruje na počátku šesté stovky světových boháčů. Zatímco šedesátiletý Pritzker nashromáždil „jen“ 3,9 miliardy a za svým politickým protivníkem zaostává zhruba o pět stovek míst.
