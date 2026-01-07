Z investičního pohledu lze za událost roku 2025 jednoznačně označit zhodnocení zlata o 65 procent, nejvíce od roku 1979. Růst ceny tohoto kovu je ale možné vidět i jako barometr pomalého bankrotu významných světových ekonomik v čele se Spojenými státy, Japonskem a řadou zemí v Evropě.
Investiční legenda Ray Dalio dlouhodobě varuje, že fáze obřích dluhů a znehodnocování měny je velmi spolehlivým znakem konce dominance každého impéria. V této souvislosti pokládá zásadní otázku: „Čí peníze držíte?“ Mnoho zemí z bloku BRICS se rozhodlo, že raději bude držet peníze, které nejsou dluhem nikoho. Zlato.
