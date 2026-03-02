Geopolitické otřesy na Blízkém východě zasáhly globální trhy. Pondělí přineslo prudký růst cen ropy a významné zdražení plynu, zatímco akciové trhy ovládla prodejní nálada. Výprodej však nebyl plošný – trh se rozdělil na poražené a vítěze. Další vývoj bude záležet mimo jiné na tom, jak dlouho bude konflikt trvat. Investoři by však měli zachovat chladnou hlavu a nepanikařit. Historie ukazuje, že trhy mají tendenci se po geopolitických otřesech rychle zotavit.
Co se dočtete dál
- Co se děje na akciových trzích, jak se vyvíjí obchod s ropou a plynem.
- Jaké jsou možné scénáře dalšího vývoje.
- Proč by investoři neměli panikařit.
