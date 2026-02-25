Ještě na začátku února se akcie maďarského ropného a plynárenského koncernu MOL nacházely na rekordních úrovních. V této době je prodávali vrcholní manažeři maďarského koncernu, jak ukazují data budapešťské burzy. Shodou okolností k tomu docházelo v době, kdy podle kritiků už věděli, že kvůli ruským útokům na ukrajinskou infrastrukturu přes ropovod Družba přestala proudit ropa do Maďarska a na Slovensko. Informace o přerušení dodávek ale nebyla v té době veřejná.

