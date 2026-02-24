Premiéři Maďarska a Slovenska Viktor Orbán a Robert Fico hrají ohledně přerušených dodávek ropy z Ruska ropovodem Družba přes Ukrajinu hru na nervy svých obyvatel i evropských politiků. V tuto chvíli kvůli ruským útokům na Ukrajinu a ukrajinskému útoku na klíčový uzel v Rusku není jasné, kdy se dodávky ropovodem obnoví.

Bratislava a Budapešť kvůli tomu blokují unijní pomoc Ukrajině, dokud dodávky přes Ukrajinu opět nezačnou proudit. Nicméně, ani Slovensku, ani Maďarsku nedostatek ropy nehrozí. Orbán a Fico jen hrají politickou hru, která vyhovuje Moskvě.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak proudí ropa z Chorvatska do střední Evropy.
  • Proč chorvatská vláda blokuje ruskou ropu.
  • Jak fungují sankce.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se