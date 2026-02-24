Premiéři Maďarska a Slovenska Viktor Orbán a Robert Fico hrají ohledně přerušených dodávek ropy z Ruska ropovodem Družba přes Ukrajinu hru na nervy svých obyvatel i evropských politiků. V tuto chvíli kvůli ruským útokům na Ukrajinu a ukrajinskému útoku na klíčový uzel v Rusku není jasné, kdy se dodávky ropovodem obnoví.
Bratislava a Budapešť kvůli tomu blokují unijní pomoc Ukrajině, dokud dodávky přes Ukrajinu opět nezačnou proudit. Nicméně, ani Slovensku, ani Maďarsku nedostatek ropy nehrozí. Orbán a Fico jen hrají politickou hru, která vyhovuje Moskvě.
Co se dočtete dál
- Jak proudí ropa z Chorvatska do střední Evropy.
- Proč chorvatská vláda blokuje ruskou ropu.
- Jak fungují sankce.
