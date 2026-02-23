S nadějí na jarní oteplení se dívají Ukrajinci do kalendáře po týdnech mrazů, které mnozí z nich přečkávali kvůli zničenému topení a elektrickému vedení v různých improvizovaných podmínkách. Čtvrté výročí ruské invaze se zdá být jen datem v kalendáři, kdy si milovníci statistik odškrtnou 1461 dnů na Západě nečekaného a tvrdého ukrajinského odporu.
Je to jiné výročí než ta předchozí. V roce 2023 bylo plné nadějí na očekávanou protiofenzivu, v roce 2024 převažovalo zklamání po ztrátě Avdijivky a loni převládal pesimismus kvůli americké politice a škrtání podpory po nástupu Donalda Trumpa.
