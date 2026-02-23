S nadějí na jarní oteplení se dívají Ukrajinci do kalendáře po týdnech mrazů, které mnozí z nich přečkávali kvůli zničenému topení a elektrickému vedení v různých improvizovaných podmínkách. Čtvrté výročí ruské invaze se zdá být jen datem v kalendáři, kdy si milovníci statistik odškrtnou 1461 dnů na Západě nečekaného a tvrdého ukrajinského odporu.

Je to jiné výročí než ta předchozí. V roce 2023 bylo plné nadějí na očekávanou protiofenzivu, v roce 2024 převažovalo zklamání po ztrátě Avdijivky a loni převládal pesimismus kvůli americké politice a škrtání podpory po nástupu Donalda Trumpa.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.