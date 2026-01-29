Pro ropný koncern Lukoil, který patřil v zahraničí k nejaktivnějším ruským státem kontrolovaným firmám, jde o konec jedné éry. Firma, jež dříve vlastnila síť benzinek také v Česku, se předběžně dohodla na prodeji aktiv mimo Rusko. Kupcem je americký fond Carlyle. Aktiva soustředěná pod firmu Lukoil International zahrnující rafinerie v Evropě nebo ropné pole v Iráku mají hodnotu zhruba 22 miliard dolarů (asi 450 miliard korun).
Jde o vynucený prodej pod tlakem amerických sankcí vyhlášených 22. října 2025. Pokud Lukoil aktiva do 28. února neprodá, přestane platit udělená výjimka, která má prodej umožnit. Sankce jsou pro ruskou firmu ničivé, protože znemožňují jakékoliv finanční transakce s podniky, v nichž má Lukoil podíl.
Co se dočtete dál
- Do kdy se musí dohody uzavřít.
- Jaká aktiva Lukoilu americký fond Carlyle získá.
- Jaká aktiva už Američané v Evropě vlastní.
- Jakou dohodu uzavřel MOL na Balkáně.
