S tím, jak se blíží 21. listopad, kdy začnou platit tvrdé americké sankce na ruský ropný průmysl, roste minimálně ve třech zemích v Evropě napětí. Jde o Bulharsko a Rumunsko, kde ruský Lukoil už více než čtvrtstoletí vlastní rafinerie. A pak také o Srbsko, jehož situace je nejhorší. Vnitrozemská rafinerie v Pančevu, patřící ruské Gazprom Něfti, totiž ztratila přístup k dodávkám ropy a 25. listopadu zastaví výrobu.
Co se dočtete dál
- V čem jsou americké sankce na Lukoil důležité.
- Jak řeší Bulharsko znárodnění aktiv Lukoilu a proč opozice řešení kritizuje.
- Jak k problému přistupuje Rumunsko.
