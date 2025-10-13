Rusku se zatím v zásadě daří exportovat ropu v objemu, který mu přináší příjmy umožňující spolu s vývozem plynu udržovat v chodu svou válečnou mašinerii na Ukrajině. Avšak v poslední době se ukazuje, že těžební koncerny na ruských ropných polích narážejí na stále větší potíže s udržováním stávající produkce. Ložisek, kde lze těžit rentabilně, ubývá. Naopak přibývá těch, která se označují za „obtížně těžitelná“. Už je jich více než polovina z celkového počtu.
Co se dočtete dál
- Jaká je skutečná produkce a vývoz Ruska.
- Kde jsou největší problémy.
- Jak se vyvíjí světový trh.
