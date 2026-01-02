Rok 2025 byl pro Ukrajince opět plný utrpení způsobeného ruským agresorem. Ukrajinští vojáci a civilisté umírali každý den jak na frontě, tak i daleko v zázemí. Loni ruské rakety zabíjely i v Zakarpatském Mukačevu necelých padesát kilometrů od slovenské hranice. V červnu zase zasáhla ruská raketa osmipatrový obytný dům na kyjevském bulváru Václava Havla, kde zemřelo 23 nevinných Ukrajinců. V listopadu si podobný válečný zločin v západoukrajinském Ternopilu vyžádal 38 obětí na životech.

Příznivá není ani situace na frontě. Ukrajinská armáda stále statečně brání svou zemi a uštědřuje ruským okupantům naprosto bezprecedentní ztráty. Ani téměř po roce a půl se Rusům nepodařilo definitivně dobýt na ukrajinské poměry relativně malé okresní město Pokrovsk. I když je ale postup ruské armády minimální a extrémně pomalý, tak stále trvá a Ukrajina je dlouhodobě v defenzivě. Čím dál tím více se odhalují problémy ukrajinské armády. Té zoufale chybí lidé a vojáky nahrazují drony, které dnes mají na svědomí zdaleka nejvíce obětí.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak drony nahrazují chybějící vojáky a kolik obětí mají na svědomí.
  • Jaké konkrétní mírové návrhy se v roce 2025 objevily a za jakých podmínek jsou přijatelné.
  • Jaký je skutečný stav na frontě včetně situace v Pokrovsku a jaké jsou schopnosti ukrajinské obrany.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.