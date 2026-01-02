Rok 2025 byl pro Ukrajince opět plný utrpení způsobeného ruským agresorem. Ukrajinští vojáci a civilisté umírali každý den jak na frontě, tak i daleko v zázemí. Loni ruské rakety zabíjely i v Zakarpatském Mukačevu necelých padesát kilometrů od slovenské hranice. V červnu zase zasáhla ruská raketa osmipatrový obytný dům na kyjevském bulváru Václava Havla, kde zemřelo 23 nevinných Ukrajinců. V listopadu si podobný válečný zločin v západoukrajinském Ternopilu vyžádal 38 obětí na životech.
Příznivá není ani situace na frontě. Ukrajinská armáda stále statečně brání svou zemi a uštědřuje ruským okupantům naprosto bezprecedentní ztráty. Ani téměř po roce a půl se Rusům nepodařilo definitivně dobýt na ukrajinské poměry relativně malé okresní město Pokrovsk. I když je ale postup ruské armády minimální a extrémně pomalý, tak stále trvá a Ukrajina je dlouhodobě v defenzivě. Čím dál tím více se odhalují problémy ukrajinské armády. Té zoufale chybí lidé a vojáky nahrazují drony, které dnes mají na svědomí zdaleka nejvíce obětí.
