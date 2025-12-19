Autoritářské mocnosti v čele s Ruskem a Čínou zesilují svůj útok na stávající světový řád. Jejich prvotními cíli jsou odlehlé pevnosti demokratického světa – Ukrajina, která je od roku 2022 obětí totální invazní války, a Tchaj-wan, demokratický ostrovní stát v hledáčku Číny. Oba státy jsou pod silným tlakem.
Jak tvrdím v knize The Taiwan Tinderbox: The Island-Nation at the Center of the New Cold War (Tchajwanský sud střelného prachu: Ostrovní národ v centru nové studené války), Moskva a Peking jsou nepřátelské vůči současnému stavu světa a budou se stále častěji uchylovat k destabilizujícímu chování – dokonce i k použití síly – aby „napravily“ to, co považují za historické křivdy: rozšíření NATO v Evropě po skončení studené války a směs nejasných formulací a kreativní politiky po druhé světové válce v Asii, která v očích Pekingu umožnila existenci „dvou Čín“ – Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wanu).
Co se dočtete dál
- Jak Moskva a Peking koordinují tlak na Ukrajinu a Tchaj-wan.
- Jak by pád Ukrajiny ovlivnil odstrašování proti Číně a bezpečnost Tchaj-wanu.
- Jaké další teritoriální ambice by pád těchto států mohl rozdmýchat v Asii a Evropě.
