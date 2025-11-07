K oblastem, kde už řadu let doutná potenciální válečný konflikt, patří Jihočínské moře, jehož vody omývají břehy devíti zemí. Mnohé z nich si činí nárok na Spratlyho ostrovy. Jde o skupinu roztroušených ostrůvků, skalnatých útesů a atolů, z nichž část vojensky obsadila Čína, na některých z nich se „usadil“ Vietnam a přítomny jsou v menší míře také Filipíny. Peking v roce 2023 vydal mapu, v níž vymezil svůj nárok na prakticky celé Jihočínské moře.

Vietnam, v němž stejně jako v Číně vládne autoritářský komunistický režim, však k tomu pasivně nepřihlíží. Právě naopak. Na ostrůvcích a útesech Spratlyho ostrovů během uplynulých několika let vybudoval přístaviště. Na jednom z nich pak více než tři kilometry dlouhou přistávací dráhu, schopnou přijímat velká transportní letadla. A také muniční sklady a obranné zákopy, v nichž lze umístit těžké dělostřelectvo. Potvrzují to satelitní snímky, s nimiž se mohl seznámit americký list The Wall Street Journal.

  O co oběma rivalům na Spratlyho ostrovech jde.
  Proč je chování Číny k Filipínám daleko tvrdší.
  O čem jednal v Hanoji americký ministr obrany Pete Hegseth.
