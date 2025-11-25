Značka Škoda Auto zatím ve Vietnamu montuje dva modely se spalovacím motorem – od letošního jara SUV Kushaq a od září sedan Slavia. Již dříve však oznámila, že v zemi, která má více než sto milionů obyvatel, hodlá prodávat také elektromobily. Tamní ministerstvo průmyslu a obchodu nyní sdělilo, že od české dcery německého koncernu Volkswagen předpokládá „další expanzi“, konkrétně rozšíření výroby také o plně elektrické modely, a to během příštího roku. Informoval o tom japonský finanční server Asia.Nikkei.com s tím, že bližší termín nebyl stanoven.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak funguje Škoda ve Vietnamu.
  • Kdo je jejím konkurentem.
  • Jaká je situace na tamním trhu.
  • Co říká automobilka.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.