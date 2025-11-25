Značka Škoda Auto zatím ve Vietnamu montuje dva modely se spalovacím motorem – od letošního jara SUV Kushaq a od září sedan Slavia. Již dříve však oznámila, že v zemi, která má více než sto milionů obyvatel, hodlá prodávat také elektromobily. Tamní ministerstvo průmyslu a obchodu nyní sdělilo, že od české dcery německého koncernu Volkswagen předpokládá „další expanzi“, konkrétně rozšíření výroby také o plně elektrické modely, a to během příštího roku. Informoval o tom japonský finanční server Asia.Nikkei.com s tím, že bližší termín nebyl stanoven.
Co se dočtete dál
- Jak funguje Škoda ve Vietnamu.
- Kdo je jejím konkurentem.
- Jaká je situace na tamním trhu.
- Co říká automobilka.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.