O malé a levné elektromobily vyrobené v Evropě mají zájem obyvatelé kontinentu a usilují o ně i automobilky. Dostat se však s jejich cenovkou pod 25 tisíc eur (zhruba 600 tisíc korun), nebo ideálně k 20 tisícům eur, je až na výjimky v podobě Dacie Spring zatím nesplnitelný úkol. Číňané to už nějaký čas dokážou. Otázkou je, kdy to budou umět i Evropané. Výrobcům k tomu chce pomoci pobídkami Evropská komise, má to ale velký háček.
Co se dočtete dál
- V čem podpora spočívá.
- Proč to nebude tak jednoduché.
- Co se chystá v bateriích.
- Jak je na tom evropský autoprůmysl.
