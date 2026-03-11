Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky se po roce vrací na brněnské výstaviště, nově v režii společnosti Veletrhy Brno. Ta chce tradiční akci obléct do nového formátu a připravuje na třetí březnový týden široké spektrum prezentací, workshopů, konferencí a byznysových příležitostí. „Naší ambicí je veletrh systematicky posouvat, oslovit ještě silněji cílovou skupinu s rozhodovacími pravomocemi a nasměrovat jej k vyšší obchodní relevanci,“ říká Jan Kubata, generální ředitel Veletrhů Brno.
Akci vnímá pořadatel jako přirozené rozšíření svého portfolia průmyslových a technologických veletrhů, mezi které patří Mezinárodní strojírenský veletrh, Urbis nebo Agrishow. „Elektrotechnika, elektronika a energetika jsou dnes úzce propojené s průmyslem, automatizací i digitalizací,“ vysvětluje Kubata a věří, že toto mezioborové propojení bude mít přidanou hodnotu i pro účastníky a návštěvníky.
Návrat velkých značek
Seznam vystavovatelů Amperu zaujme nejen svou délkou, ale především účastí významných firem, které se letos na akci znovu objeví po několikaleté pauze. Patří k nim třeba společnosti ABB, Rittal, Eplan, Schneider Electric nebo Hager. „Jsme rádi, že se podařilo přivést zpět velká jména, která nějakou dobu na veletrhu chyběla. Návrat těchto firem je pro nás zároveň velkým závazkem do budoucna. Ukazuje to, že Amper znovu získává důvěru významných hráčů trhu,“ komentuje to obchodní ředitel Veletrhů Brno Lukáš Helan. Akce se ale zúčastní také zajímaví nováčci, například firma Innomotics, která představí moderní elektropohony a jejich přínos pro efektivní a udržitelný průmysl.
Výrazné rozšíření čeká v letošním roce i doprovodný program konferencí, odborných seminářů a workshopů. Zaměřit se má na širší záběr témat, ale také na interaktivnější formáty, které motivují účastníky k intenzivnímu networkingu, sdílení zkušeností a navazování obchodních partnerství.
Kyberbezpečnost, chytré podniky i domácnosti
Hlavním dějištěm programových aktivit bude Amper stage v pavilonu P. Tam se první den veletrhu odehraje série příspěvků o kyberbezpečnosti, ať už z hlediska kontroly dodavatelského řetězce, hrozeb autonomních útočných AI agentů nebo v souvislosti s nástupem nových kvantových počítačů. Návštěvníky čeká dokonce ukázka reálného kybernetického útoku včetně autentického vyjednávání s vyděrači.
Odpoledne bude Amper stage patřit populárnímu influencerovi Pepovi Libickému, který ve spolupráci s experty z firmy ABB uvede praktické zlepšováky pro chytrou domácnost využitelné v novostavbách i při rekonstrukcích stávajících budov. „Kromě špičkových technologií představíme chytrá a elegantní řešení pro každou domácnost. A nebudeme je jen předvádět, návštěvníci si budou moci novinky ve světě elektrotechniky sami otestovat,“ slibuje ředitel jednotky ABB Elektrotechnika v ČR Vladimír Janypka.
V úterý se také uskuteční výrobní konference Smart Industry – Amper Edition. Ta otevře pohled na ekonomický potenciál jednotlivých segmentů průmyslu nebo princip „dual use“ technologií – tedy otázku, zda nové technologie obstojí i v širším průmyslovém využití. Mezi hlavními řečníky konference bude například uznávaný ekonom Lukáš Kovanda nebo Michal Nevěřil z PwC ČR.
Nad rámec samotné konference nabídne Smart Industry vlastní expozici v pavilonu P, která bude přístupná po celou dobu veletrhu. Na ploše 180 metrů čtverečních návštěvníci najdou konkrétní řešení v oblasti digitalizace údržby, práce s daty, pokročilých vizualizací, umělé inteligence či internetu věcí. Vyzkouší si tu třeba netradiční formu prezentace technologií: souboj ve stolním fotbale s automatizační technikou společnosti B&R.
Podnik na vlastní pohon
Druhý den veletrhu se zaměří na energetiku a efektivitu průmyslu. V Kongresovém centru na brněnském výstavišti proběhne odborná konference o fotovoltaice a akumulaci, kterou organizačně zaštiťuje Solární asociace a asociace AKU-BAT CZ. Účastníci se tam dozvědí podrobnosti o povolování a instalaci solárních panelů, ale také aktuální informace o situaci na trhu s bateriovými systémy.
Cech topenářů a instalatérů České republiky mezitím v pavilonu P představí možnosti využití tepelných čerpadel pro průmysl, hotely nebo bytové domy a v pavilonu A se současně uskuteční odborný seminář o bezpečnosti strojních zařízení v souladu s novou evropskou legislativou. „Detailně rozebereme revidované povinnosti hospodářských subjektů, nové definice ‚podstatné změny‘ a specifika digitálních návodů k použití,“ uvádí pořadatel, kterým je časopis ElektroPrůmysl.cz ve spolupráci se vzdělávací agenturou LPE.
Na hlavním pódiu Amper stage se bude v rámci velkého panelu Elektrotechnické asociace ČR diskutovat o energetické soběstačnosti podniků, od účinnosti elektrických pohonů přes energetické komunity až po transformaci energie z obnovitelných zdrojů.
Na komunitní energetiku se zaměří také celodenní konference Unie komunitní energetiky a vůbec poprvé se na letošním veletrhu Amper uskuteční konference DronyX, reagující na rostoucí roli bezpilotních technologií v oblasti inspekcí, monitoringu, průmyslové logistiky i bezpečnosti. I ta je naplánovaná na druhý veletržní den a nabídne jak strategický přehled o trendech v dronových řešeních, tak konkrétní příklady jejich využití v praxi. Součástí projektu DronyX bude expozice dronů přímo na výstavní ploše v pavilonu P.
AI ve firemní praxi
Společným tématem třetího dne veletrhu bude digitální transformace českého průmyslu. Na Amper stage se vystřídají zástupci Elektrotechnické asociace ČR s experty z různých firem, kteří proberou bezpečný převod papírových dokumentů do digitálního prostředí, využití negenerativních algoritmů umělé inteligence nebo budování AI kompetencí ve firmách.
Další novinkou letošního ročníku veletrhu je E-stage věnovaná elektromobilitě. Kromě poradenského centra a testovacích jízd tu bude probíhat program s debatami o nabíjení, pozáručním servisu, rozvoji vzdělávání techniků nebo zkušenosti Městské policie Tábor, která jako první v republice začala využívat vozy Tesla Y.
Z veletrhu si však účastníci mohou odnést víc než jen nové vědomosti. Rozšířený program zahrnuje cílené obchodní propojování Kontakt-Kontrakt, jež se osvědčilo u jiných brněnských veletrhů. Jde o strukturovaný networking, který umožňuje naplánovat si B2B jednání mezi výrobci, dodavateli, integrátory i investory. Kontakt-Kontrakt pracuje s řízeným propojováním potenciálních partnerů a posouvá veletrh směrem k platformě pro efektivní a cílená obchodní jednání.
Pozornosti neunikne ani průmyslový design. V rámci veletrhu se bude letos poprvé udělovat Cena za průmyslový design Amper, pomocí které chtějí pořadatelé upozornit na kvalitní technická řešení nejen z hlediska výkonu, ale i konstrukčního, ergonomického a uživatelského zpracování. Vítězný exponát vybere nezávislá porota složená z odborníků v oboru. „Zařazení této ceny podtrhuje ambici veletrhu posouvat diskusi o kvalitě technických řešení do širšího kontextu, směrem k odpovědnému vývoji a vyšší přidané hodnotě,“ uzavírá Kubata.
Článek vznikl ve spolupráci se společností BVV
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist