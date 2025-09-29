Souřadnicový měřicí stroj
Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon je předním světovým výrobcem a dodavatelem 3D měřicích systémů a řešení pro zpracování naměřených dat. Premiéru v Česku v rámci MSV bude mít její souřadnicový měřicí stroj Maestro. Jde o plně digitální, vysoce výkonné a automatizovatelné řešení, navržené pro adaptaci na neustálé měnící se požadavky výroby. Zajišťuje vysokorychlostní, opakovatelná a přesná měření. Díky optimalizované mechanické konstrukci, digitální architektuře a moderním snímačům dosahuje Maestro submikronové přesnosti i při vysoké dynamice pohybu.
Kontrolní stanice a dopravník
Společnost Argutec se specializuje na systémy strojového vidění, které umožňují rychlou, přesnou a automatizovanou kontrolu kvality ve výrobě. Na MSV představí dva nové systémy: kontrolní dopravník AMV‑B‑2S2L pro drobné výrobky a kontrolní stanici AMV‑LP‑4S pro dlouhé produkty. Jedná se o kompletní standardizovaná řešení, která lze snadno přizpůsobit potřebám různých výrobních linek a vad. Obsahují vše potřebné – kamerový systém s osvětlením, řídicí počítač, konstrukci, elektro, systém pro vyhodnocení vad v reálném čase, aplikaci pro online zobrazení i statistické výstupy. Kontrolu kvality zde zajišťuje AI založená na hluboké neuronové síti ArgutrackDNN. Každá AI je jedinečná, jelikož se učí vždy na datech z konkrétní linky.
Pětiosý dlouhotočný automat
TAJMAC‑ZPS se zabývá vývojem, výrobou a prodejem obráběcích strojů. Na svém stánku na veletrhu představí pětiosý dlouhotočný automat Manurhin K’MX 520 a jeho šestiosou verzi Manurhin K’MX 620. Stroj se dvěma vřeteny, C osami na obou vřetenech, pěti a šesti lineárními osami a poháněným nástroji pro obě vřetena dokáže obrábět dílce z tyčového materiálu do průměru 20 mm různým nástrojem na obou vřetenech současně. Stroj je osazený poslední verzí řídicího systému Fanuc s nejvýkonnějšími pohony a patří k nejrychlejším pětiosým dlouhotočným automatům na trhu.
Automatická výměna nástrojů
Společnost Schunk dodává řešení v oblasti upínací techniky, uchopovací a automatizační techniky a depanelizačních strojů. Na veletrhu představí nejnovější portfolio robotického příslušenství s názvem Robot Plus, které zahrnuje výměnné systémy, kompenzační jednotky a silové a momentové senzory. Největším lákadlem bude robotická aplikace pro e‑mobilitu, prezentující manipulaci s bateriovými články a jejich založení do upínacích systémů a následné další procesy.
Nová generace softwarového PLC
Společnost Beckhoff Automation je předním výrobcem a inovátorem v oblasti průmyslové automatizace. V Brně představí novou generaci softwarového programovatelného logického automatu TwinCAT PLC++ s vyšším výkonem a možností integrace AI funkcí. Návštěvníci uvidí také planární transportní systém XPlanar, který nabízí volný 2D pohyb až se šesti stupni volnosti. Levitující planární movery se vznášejí nad individuálně uspořádanými dlaždicemi podle volně programovatelných trajektorií.
Laserové řezání s úkosem
Firma Trumpf nabízí řešení v oblasti obráběcích strojů, laserové techniky a elektroniky. Na veletrhu uvádí stroj, který automaticky připravuje díly ke svařování. TruLaser série 3000 Bevel Cut Edition může při řezání vytvářet na dílech automaticky úkosy. Tím je zajištěna optimální příprava svařovacích hran a ušetří se jinak nezbytný následný pracovní krok. Umožňuje zkosení až o 50 stupňů plechů o tloušťce až 25 milimetrů. Stroj si také snadno poradí se složitými geometriemi úkosů. Řešení je vhodné zejména pro konstrukční a nerezovou ocel.
Multifunkční obráběcí centrum
Česká společnost LMTS společně s rakouským partnerem WFL Millturn Technologies uvede největší exponát veletrhu – multifunkční obráběcí centrum WFL M40 MILLTURN / 3000, které se představí na veletrhu v Česku historicky poprvé a svým komplexním provedením představuje technologický unikát. Technologie dodávané od LMTS i WFL jsou vhodné tradičně nejen pro letecký a obranný průmysl, ale prakticky pro všechny přesné a komplexní strojírenské výrobky díky spojení soustružení, frézování, vrtání a měření na jedno upnutí.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Strojírenský veletrh.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist