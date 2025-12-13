Když Evropská unie a Spojené státy v červenci oznámily dohodu o vzájemných clech, pochlubil se Brusel, že zabránil hrozícím tarifům ve výši 30 procent. Místo toho začala od srpna platit cla 15 procent. Část oborů jako letadla nebo polovodiče navíc získala z cel výjimky. Většiny českých a evropských strojírenských firem se ale netýkají. Proto si plně „užijí“ amerických celníků i dalších podmínek, které částku zaplacenou na tarifech o dost zvyšují.  

Reálnou praxi brněnského výrobce řezacích strojů Kongsberg Precision Cutting Systems, jenž vyrábí na Moravě i v Texasu, přiblížil Zdeněk Toman, jednatel brněnského závodu a viceprezident pro výrobu celé skupiny. „Americké celní úřady požadují doložit, jaké procento z celkové dovozní hodnoty našich strojů tvoří ocel a hliník, a na tuto část použijí padesátiprocentní clo,“ popsal Toman jeden z „háčků“, které firmě cla navyšují. Přiblížil také rozhodování, zda výrobu přesunout do USA.    

Jak často létáte mezi Spojenými státy a Českem?

Jezdím tam čtyřikrát do roka, většinou na 14 dní.

Z Brna, kde má Kongsberg od roku 2007 výrobu, americké pobočky přímo řídíte? Jak jste propojení?

Mám na starosti celkový provoz firmy spojený s výrobními závody v Brně a v Dallasu. Tam náš vlastník, private equity fond OpenGate Capital, v roce 2021 přikoupil americkou společnost MultiCam. Tahle firma je aktivní převážně na americkém trhu. Stroje vyráběné v Brně naopak vyvážíme do celého světa, největším odbytištěm je se 40 procenty Evropa, do USA jde asi 30 procent naší produkce.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké problémy měla firma Kongsberg s americkými cly.
  • Proč EU dojednané celní zatížení 15 procent pro tuto firmu neplatí.
  • Jak se Kongsberg rozhodoval ohledně přesunu výroby do USA.
  • Jak export strojů z Brna komplikují vysoké úrokové sazby a kurz dolaru.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.