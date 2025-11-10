Co může být populárnější než rozdat peníze lidem. A ne úplně malé peníze. Americký prezident Donald Trump slibuje, že všichni občané USA s výjimkou těch opravdu bohatých dostanou nejméně dva tisíce dolarů (42 tisíc korun). Pro chudší rodiny s jedním živitelem by to tak znamenalo i ekvivalent několikaměsíčního příjmu, který dostanou prostě za to, že jsou Američané žijící v éře Donalda Trumpa obnovujícího americký průmysl s pomocí cel.

Plán má ovšem nejméně dvě velké slabiny.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co si musel Trump vyslechnout od Nejvyššího soudu.
  • Jaké dopady by mělo zrušení cel zavedených bez souhlasu Kongresu.
  • Mohou cla vůbec vynést to, co chce Trump rozdat?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.