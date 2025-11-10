Co může být populárnější než rozdat peníze lidem. A ne úplně malé peníze. Americký prezident Donald Trump slibuje, že všichni občané USA s výjimkou těch opravdu bohatých dostanou nejméně dva tisíce dolarů (42 tisíc korun). Pro chudší rodiny s jedním živitelem by to tak znamenalo i ekvivalent několikaměsíčního příjmu, který dostanou prostě za to, že jsou Američané žijící v éře Donalda Trumpa obnovujícího americký průmysl s pomocí cel.
Plán má ovšem nejméně dvě velké slabiny.
Co se dočtete dál
- Co si musel Trump vyslechnout od Nejvyššího soudu.
- Jaké dopady by mělo zrušení cel zavedených bez souhlasu Kongresu.
- Mohou cla vůbec vynést to, co chce Trump rozdat?
