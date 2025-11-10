Cla jsou vlastně nové daně, opakovala často předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, když uvalením vysokých dodatečných cel začal hrozit americký prezident Donald Trump. „Jsou špatné pro firmy a ještě horší pro spotřebitele,“ zdůrazňovala. Šéfka Evropské komise tím jen vyjádřila přesvědčení celé řady ekonomů. Teď ale jako by tuto argumentaci vzali za svou i ti soudci amerického Nejvyššího soudu, kteří přitom až dosud v různých sporech obvykle stáli na Trumpově straně.

O tom, že se cla fakticky rovnají novým daním, totiž mluvil i sám předseda Nejvyššího soudu John Roberts. „A uvalení daní vždy bylo jednou z klíčových pravomocí Kongresu,“ zdůraznil Roberts během slyšení o tom, jestli má Nejvyšší soud prohlásit velkou většinu Trumpem uvalených celních tarifů za neplatnou. Podnět k přezkumu soudcům podaly americké firmy, které se cly cítí poškozeny. Během slyšení vyjádřil pochybnosti nejen konzervativní šéf soudu Roberts, ale dokonce i někteří ze soudců, které do úřadu jmenoval sám Trump. Hlavním příkladem je Amy Coneyová Barrettová.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaká cla by i po případném zrušení Nejvyšším soudem dál platila.
  • Jak Trump nejspíš na případnou prohru zareaguje.
  • Čím Trumpovi lidé cla před soudci hájí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.