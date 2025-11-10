Cla jsou vlastně nové daně, opakovala často předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, když uvalením vysokých dodatečných cel začal hrozit americký prezident Donald Trump. „Jsou špatné pro firmy a ještě horší pro spotřebitele,“ zdůrazňovala. Šéfka Evropské komise tím jen vyjádřila přesvědčení celé řady ekonomů. Teď ale jako by tuto argumentaci vzali za svou i ti soudci amerického Nejvyššího soudu, kteří přitom až dosud v různých sporech obvykle stáli na Trumpově straně.
O tom, že se cla fakticky rovnají novým daním, totiž mluvil i sám předseda Nejvyššího soudu John Roberts. „A uvalení daní vždy bylo jednou z klíčových pravomocí Kongresu,“ zdůraznil Roberts během slyšení o tom, jestli má Nejvyšší soud prohlásit velkou většinu Trumpem uvalených celních tarifů za neplatnou. Podnět k přezkumu soudcům podaly americké firmy, které se cly cítí poškozeny. Během slyšení vyjádřil pochybnosti nejen konzervativní šéf soudu Roberts, ale dokonce i někteří ze soudců, které do úřadu jmenoval sám Trump. Hlavním příkladem je Amy Coneyová Barrettová.
Co se dočtete dál
- Jaká cla by i po případném zrušení Nejvyšším soudem dál platila.
- Jak Trump nejspíš na případnou prohru zareaguje.
- Čím Trumpovi lidé cla před soudci hájí.
