Donald Trump porazil Evropskou unii v poměru 15 : 0, tvrdili někteří ekonomové poté, co Evropská komise jménem zemí EU uzavřela s americkým prezidentem dohodu o nových podmínkách vzájemného obchodu. Na dovoz velké části zboží z unie do USA se tak vztahuje clo ve výši 15 procent.
Jenže předpovědi o tvrdých dopadech tohoto opatření na evropské firmy se zatím nepotvrdily. Naopak – data ukazují, že vývoz zboží z EU do Spojených států dál roste. A že to nejsou Evropané, ale Američané, kdo zvýšená cla ve skutečnosti platí. Neznamená to, že nová cla nejsou pro evropské firmy problémem. Hlavním negativním důsledkům nicméně nebudou podle všeho čelit přímo v USA, ale doma v Evropě – hrozí, že sem bude proudit výrazně víc čínského zboží vytlačeného z Ameriky.
Co se dočtete dál
- Jak se změnilo postavení evropských firem na americkém trhu.
- Kdo nově uvalená cla reálně platí.
- Jak se do Evropy přesouvá čínské zboží vytlačené z USA.
