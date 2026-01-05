Za několik let na tento den budete vzpomínat a říkat si: měl pravdu – prohlásil americký prezident Donald Trump, když 2. dubna 2025 v Bílém domě oznamoval svůj Liberation Day. Začal tím sérii obchodních válek s celým světem. Jeho cílem bylo snížit obchodní deficit USA, jenž v roce 2024 dosáhl 1,2 bilionu dolarů, vrátit do země průmysl a udělat z celních poplatků významný zdroj federálního rozpočtu.
Zvýšení cel pro jednotlivé státy začalo na 10 procentech, včetně zemí, s nimiž mají Spojené státy obchodní přebytek. Vyjednávání o nových obchodních smlouvách a výjimkách tvořila viditelnou část prvního roku Trumpova prezidentství. Zatím s nejistým výsledkem. Zvláště u největšího obchodního rivala USA – Číny. Právě s největší asijskou ekonomikou si Trump neví rady, protože Peking má silnou zbraň – dominanci v těžbě a zpracování vzácných zemin důležitých pro výrobu polovodičů, elektromobilů, zbraní či větrných turbín. Silnější pozici má vůči Mexiku a Kanadě, s nimiž se v červenci 2026 začne projednávat revize společné obchodní smlouvy USMCA. I přes vysoká cla ve výši 35 procent však zatím zhruba 90 procent zboží proudí přes hranice s nulovou sazbou.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou překážky pro dohodu mezi USA a EU.
- Jaké riziko představuje pro Trumpa Nejvyšší soud.
- Jaké jsou dopady cel na americké spotřebitele a firmy.
