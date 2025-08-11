Při dubnové celní smršti na sebe USA a Čína vzájemně uvalily více než stoprocentní dovozní tarify. Pokud by reálně začaly platit, obchod mezi dvěma největšími světovými ekonomikami by fakticky skončil. Proto po eskalaci, kterou začal americký prezident Donald Trump, přišlo v květnu po vyjednávání v Ženevě „uklidnění“. Příměří na 90 dní ale skončí v úterý 12. srpna. Američané nyní uplatňují vůči Číně cla 55 procent. Pokud se příměří neprodlouží hrozí návrat k dubnovým 145 procentům. Čínská odpověď na ně byla 125 procent.
Přes dvě kola jednání v Londýně a Stockholmu, jež v červenci proběhla, se Američané a Číňané zatím na ničem zásadním nedohodli. Průběžné rozhovory vedou americký ministr financí Scott Bessent a čínský vicepremiér Che Li-feng. Spojené státy mají s Čínou dlouhodobý obchodní deficit, minulý rok 295,5 miliardy dolarů.
„Čínská strana dala už po jednáních ve Švédsku najevo, že je ochotná celní příměří prodloužit. Teď to závisí na Trumpovi, který se zatím nevyjádřil. Jeho zájmem je ale podzimní schůzka s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem,“ řekla Paulína Ovečková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na Čínu.
Co se dočtete dál
- Proč je pro Trumpa tak důležitý vývoz sójových bobů.
- Jaké požadavky má Čína po USA u čipů.
- Jaká je obchodní bilance mezi Čínou a USA.
- Pět hlavních položek vývozů do Číny i do USA.
