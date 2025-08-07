Silový a zároveň ublížený pohled na svět spojený se současnou republikánskou administrativou Donalda Trumpa se zaměřil na další cíl. Asijské země, které jsou nebo se mohou stát alternativou Číny. Ta je hlavním obchodním i mocenským vyzývatelem Spojených států a momentálně pro ni platí tarif 55 procent.
Na sociální síti Truth Social se Trump ve středu radoval, že už Spojené státy z cel získaly miliardy dolarů. Podle oficiálních dat byly za červenec příjmy 28 miliard dolarů. A Trumpova administrativa doufá, že přinesou kolem 50 miliard dolarů měsíčně. Také proto americký prezident rozšířil celní opatření na další desítky zemí, které začaly platit od 7. srpna. Průměrná výše cel do USA byla před nástupem Trumpa 2,4 procenta.
Co se dočtete dál
- V grafice jaká cla USA uplatňují vůči 20 hlavním obchodním partnerům.
- Na koho dopadnou cla na vývoz polovodičů.
