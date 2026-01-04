Bývalý venezuelský diktátor Nicolás Maduro a jeho žena v pondělí předstoupí před soudce na newyorském Manhattanu, kde budou čelit žalobě za podíl na pašování drog do USA. Madurovi hrozí dvacet let až doživotí. Do New Yorku ho po rychlé vojenské akci v Caracasu v sobotu přivezla americká armáda na rozkaz prezidenta Donalda Trumpa.
Svět se mezitím s napětím dívá na Venezuelu, kde není jasné, kdo a jak bude státu s největšími ropnými zásobami na světě vládnout. A politici a experti hodnotí, co americký zásah znamená pro Latinskou Ameriku, Evropu či pro Asii. Rychlá akce, kterou se v sobotu chlubil Donald Trump, zatím zanechala víc otázek než odpovědí – ale následky pro měnící se světový řád mohou pocítit všichni.
Co se dočtete dál
- Kdo bude řídit Venezuelu.
- Jakou sílu ukázaly USA.
- Proč jsou Evropané v kleštích.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.