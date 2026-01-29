Zachraňovali v Íránu životy zraněných demonstrantů a islámský režim se jim za to mstí. Nejméně jednomu chirurgovi prý hrozí trest smrti. S odvoláním na své zdroje to tvrdí nevládní organizace Hengaw. Stanice BBC pak přináší svědectví íránských doktorů, kteří z obavy před represemi ošetřovali demonstranty raději doma. Média mezitím stále spekulují o americkém útoku, který by mohl zasáhnout i centra moci a její vykonavatele.
Co se dočtete dál
- Proč íránský režim zatýká lékaře a kolik jich je.
- Kolik vojáků, lodí a letadel mají USA v blízkosti Íránu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.