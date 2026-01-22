Režim znovu získal kontrolu nad íránskými ulicemi. Stará generace revolucionářů roku 1979 opakuje plamenné výhrůžky demonstrantům i Západu. Podle insiderů se ale jednota systému drolí. Nové generace ve vládnoucích elitách žádají pragmatičtější řešení než bezuzdné násilí. Zlomem jistě bude změna na postu nejvyššího vůdce. Ten současný, Alí Chameneí, v dubnu završí 87 let.
For three days, a protester injured by regime forces in Kahrizak hid in a body bag among the dead.— National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) January 21, 2026
He did so to avoid being killed by regime forces.
This is what brave Iranians simply calling for freedom are forced to endure under this anti-Iranian regime. pic.twitter.com/g7sYB9Dv8f
V íránských městech hlídkují maskovaní ozbrojenci, režim ve vybraných lokalitách fakticky zavedl zákaz nočního vycházení. Věznice jsou přeplněné demonstranty, kterým kromě mučení, zneužívání a vydírání (ve formě výkupného) stále hrozí popravy. Režimní ozbrojenci útočí na pohřby obětí represe, které probíhají po celé zemi. A vzhledem k rituálním pravidlům loučení s mrtvými jen tak neskončí. Írán je odříznut od internetu, režimní síly stopují zařízení pro příjem signálu ze sítě Starlink. Počty postižených? Podle nejvyšších odhadů 18 až 20 tisíc mrtvých, 330 tisíc zraněných a přes 20 tisíc vězněných.
Co se dočtete dál
- Co se stane po odchodu nejvyššího vůdce Chameneího.
- Kdo jsou reformisté a proč o nich není slyšet.
- Co si teheránští úředníci myslí o stávajícím systému.
