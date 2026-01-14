Režim ajatolláhů v Íránu bojuje skoro půl století od svého vzniku o přežití a používá všechny dostupné prostředky, včetně násilí, aby si udržel moc. Životem za to měly zaplatit už stovky lidí, kteří se vydali proti režimu protestovat do ulic. Za demonstracemi, které se postupně rozšířily do celé země, ale tentokrát nestojí studenti, kteří by požadovali větší svobodu. Frustraci davů vyvolal mimo jiné pád jedné obskurní banky. Ta se stala symbolem korupce a urychlila krizi legitimity režimu.
Co se dočtete dál
- Co je to za banku a proč je tak problematická.
- Jak fungoval íránský bankovní systém.
- Co stojí za protesty v Íránu.
