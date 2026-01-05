V desítkách íránských měst probíhají už od 28. prosince nebývale krvavé protesty. Lidé v ulicích válčí s režimními ozbrojenci, kteří po demonstrantech střílí ostrými. K pondělku zahynulo nejméně 19 Íránců, další desítky lidí jsou zraněny či uvězněny a mučeny režimem. Nejvyšší vůdce země Alí Chameneí se podle západních médií připravuje na útěk do Moskvy pro případ, že vláda ájatolláhů padne. Spolu s ním prý do Ruska uteče asi dvacítka jeho příbuzných a nejbližších spolupracovníků.
Co se dočtete dál
- Proč Íránci chtějí zpět monarchii
- Jak nynější nepokoje začaly
- Kam se údajně chystá utéct Alí Chameneí
