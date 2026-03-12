Islámský režim se v tuto chvíli nehroutí, v zákulisí ale mezi špičkami režimu zřejmě probíhá tvrdý boj. Je pravděpodobné, že k případným změnám dojde až po konci americko-izraelských útoků. Stará garda ultrakonzervativních lídrů totiž nyní vyhrožuje, že pokud vyjdou demonstranti do ulic, nechá je postřílet. Izraelský ministr zahraničí k tomu dodává, že židovský stát sám nedokáže teokratický režim svrhnout, může ovšem s tímto úkolem Íráncům pomoci.
Co se dočtete dál
- Jaké klany v Íránu bojují o moc.
- Kdy by zřejmě mohlo dojít ke změnám.
- Kdo vyhrožuje demonstrantům ostrou střelbou.
