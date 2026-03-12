Islámský režim se v tuto chvíli nehroutí, v zákulisí ale mezi špičkami režimu zřejmě probíhá tvrdý boj. Je pravděpodobné, že k případným změnám dojde až po konci americko-izraelských útoků. Stará garda ultrakonzervativních lídrů totiž nyní vyhrožuje, že pokud vyjdou demonstranti do ulic, nechá je postřílet. Izraelský ministr zahraničí k tomu dodává, že židovský stát sám nedokáže teokratický režim svrhnout, může ovšem s tímto úkolem Íráncům pomoci.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké klany v Íránu bojují o moc.
  • Kdy by zřejmě mohlo dojít ke změnám.
  • Kdo vyhrožuje demonstrantům ostrou střelbou.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.