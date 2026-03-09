Přesně před rokem Česko žilo zprávou o odchodu výrazného vědce Tomáše Mikolova z veřejné instituce do vlastního start-upu. Nedávno se přitom bez povšimnutí odehrál podobný příběh, jen s jedním výrazným rozdílem. Excelentní vědec Josef Urban nerozvíjí v Česku svůj byznys, ale odešel úplně ze země. A s sebou si vzal část své vědecké skupiny i velký grant, který byl vázán na jeho jméno. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co Česko odchodem výrazného vědce ztrácí?
  • Jak velké granty Josef Urban získal?
  • Proč se kvůli němu ČVUT soudila s MŠMT a proč rozsudek vnímá jako zlomový?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.