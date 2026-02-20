O historii starého Egypta toho víme tolik jen díky objevu metrového žulového kvádru, který uchoval trojici identických nápisů v různých jazycích po dobu dvou tisíc let. Microsoft chce dlouhověkost datových záznamů ještě znásobit.
Tento týden největší světový výrobce softwaru oznámil pokrok svého projektu Silica, ve kterém dokázal zapsat obrovská množství počítačových dat do materiálu, ze kterého se vyrábí kuchyňské nádoby.
Co se dočtete dál
- Jak funguje trvanlivý zápis lasery do skla.
- Proč je křehký materiál vhodný pro uchování informací.
- Jak je na tom nová technologie v porovnání se současnými metodami archivace dat.
