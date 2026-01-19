Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal stavební povolení pro ambiciózní energetický projekt u Tušimic na Chomutovsku. Dosud neznámá společnost FVE Sever alfa s.r.o. zde vybuduje velkokapacitní bateriové úložiště, které by se mělo stát největším v Česku. Dokončit ho chce do konce tohoto roku.

