Společnost BHM Renewables miliardáře a bývalého spolumajitele Škody Transportation Tomáše Krska navazuje na svůj předchozí bateriový byznys s energetickou společností Second Foudation Vojtěcha Kačeny a jeho společníků. Finský developer větrných parků a bateriových úložišť Winda Energy prodává Second Foundation předpřipravený projekt velkokapacitního úložiště ve městě Jämsä. Majoritní podíl ve Winda Energy drží od roku 2017 právě BHM.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.