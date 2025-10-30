Aktuální trendy vlna v budování velkokapacitních baterií napříč Evropou dala vzniknout nové investiční alianci dvou silných tuzemských hráčů. Bateriová úložiště jsou důležitou složkou budoucího energetického mixu s vyšším podílem obnovitelných zdrojů. Používají se zejména pro vyrovnávání výroby elektřiny s její spotřebou.
Do „horké“ branže teď vstupuje také skupina RSJ investorů kolem Libora Winklera. Ta naváže na některé své dřívější projekty a opět se spojí s energetickou společností Second Foundation (SF) Vojtěcha Kačeny a jeho společníků.
Co se dočtete dál
- Jak velký bude nový fond RSJ a Second Foundation.
- Do čeho bude investovat.
- Co o spojení říká Vojtěch Kačena.
- Jaké velká budou chystaná bateriová úložiště v Česku.
