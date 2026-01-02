Kdy přesně odstartovala v Česku výroba elektřiny z uhlí, nelze úplně přesně stanovit. Stalo se tak na konci 19. století v některé z podnikových elektráren, které začaly pokrývat firemní spotřebu. Stejně těžko určitelné bude nejspíš i přesné datum konce produkce uhelné elektřiny.

Poměrně jednoznačně lze však označit začátek konce fosilní komodity. A sice na 28. listopad loňského roku. Tehdy energetická společnost Sev.en oficiálně informovala provozovatele přenosové soustavy ČEPS o záměru odstavit uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a teplárnu Kladno v prvním čtvrtletí 2027.

