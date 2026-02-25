Za kopcem je Čeladná, a kdyby nebyla mlha, byla by krásně vidět Lysá hora. Beskydy v půlce února zasypal sníh a právě hustá bílá pokrývka dala nad golfovým hřištěm Ostravice vyniknout jinak celkem nenápadnému tmavému plotu ve tvaru L. Nejde ani tak o kontrast barev, spíš o to, co tenhle plot dokáže.
Tvoří ho totiž fotovoltaické panely, které využívají toho, že je v zimě sluníčko nízko a paprsky se opírají do svislých ploch přímo. Výkonnost zvyšuje i to, že se odráží i od sněhové pokrývky. „Sníh je dobrý, protože zvyšuje výkonnost, krásně to nakopne. Skvělé je, že nejvíce vyrábí ráno, večer a v zimě, kdy je elektřina na spotovém trhu nejdražší,“ říká David Kašper. „Fyzika funguje, jen si to spousta lidí nedokáže v reálu představit.“
Co se dočtete dál
- Jak vypadá solární plot v energeticky promyšleném domě v Beskydech.
- Jak k energetice přistupuje podnikatel, který ho postavil.
- Co chystá za další projekty.
