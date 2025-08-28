Společné využívání elektřiny dodané majiteli solárních panelů nebo jiných obnovitelných zdrojů má už rok podporu v zákoně. Možnost dnes využívá přes 25 tisíc uživatelů sdružených ve více než stovce energetických spolků. Stát pro ně chystá nový dotační program, který takzvanou komunitní energetiku podpoří. Některé strany k tomu slibují, že jim po volbách přidají i další výhody.
Příkladem komunitní energetiky může být obec, která instalovala solární panely na střechu obecního úřadu a školy. „Přes léto všechnu energii nevyužije, a tak se o ni podělí s někým jiným v obci, třeba s domovem seniorů nebo domácnostmi,“ popsala vedoucí legislativní skupiny Unie komunitní energetiky (UKEN) Eliška Beranová.
Co se dočtete dál
- Jak funguje sdílení energie.
- Jaké mají výhody členové komunitních spolků.
- Kolik chce stát dát na komunitní energetiku.
- Jak se ke komunitní energetice staví politici.
