Energetický regulační úřad (ERÚ) musí do konce listopadu stanovit, jaké budou nové regulované ceny elektřiny a plynu v příštím roce. U elektřiny tvoří tato regulovaná složka 45 procent celkové ceny. Většinu z ní spolknou náklady na distribuci, tedy provoz rozvodné sítě v Česku, jako je elektrické vedení, trafostanice či rozvodny. Unie komunitní energetiky (UKEN) chce stanovování nových regulovaných cen využít ve prospěch odběratelů elektřiny, kteří tuto komoditu sdílí, a získat pro ně slevu.
Takových odběratelů je v Česku už přes 31 tisíc. „Nižší cena distribučního poplatku by se mohla týkat zhruba třetiny z nich,“ odhaduje Albert Málek, mluvčí zmíněné unie, která změnu navrhuje. Odkazuje se na evropský princip tzv. cost-reflectivity, který říká, že ceny mají zohledňovat pouze ty náklady, které uživatel v elektrizační soustavě vyvolá. Odběratelé, kteří využívají jen lokální síť nízkého napětí, by tedy podle UKEN měli za distribuci platit méně.
Co se dočtete dál
- Kde se při sdílení poplatky za distribuci již neplatí.
- Jak komunitní energetika pomáhá distribuční síti. Pomáhá vůbec?
- Co by zvýhodnění komunitní energetiky znamenalo pro zbytek odběratelů elektřiny.
