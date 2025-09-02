Je to něco přes rok, co se Česko otevřelo komunitní energetice. V červenci 2024 se spustil systém pro registraci ke sdílení elektřiny a s ním začala nová éra energetiky: lidé, obce i firmy mohou mezi sebou legálně sdílet elektřinu z vlastních zdrojů. Po dvanácti měsících fungování se podle dat Elektroenergetického datového centra (EDC) do sdílení zapojilo téměř 25 tisíc odběrných a 17 tisíc výrobních míst. Celkově už nasdílela 34 GWh elektřiny, což by vystačilo na pokrytí roční spotřeby více než 11 tisíc domácností.
Zároveň se ale ukazuje, že sdílení má své nedostatky. Komunitní energetika potřebuje změny, pokud mají začít efektivně fungovat i energetická společenství. Ta s více než 50 členy velkou část elektřiny ztrácí vlivem rigidního nastavení jejího rozdělování. „Společenství přichází o 30 až 50 procent vyrobené elektřiny,“ upozorňuje Unie komunitní energetiky (UKEN). I proto těchto společenství stále mnoho není.
Co se dočtete dál
- V jakém stavu je komunitní energetika rok od svého spuštění.
- Jaké překážky trápí energetická společenství.
- Co se na nastavení komunitní energetiky v budoucnu změní.
