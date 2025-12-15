Motor pro komunitní energetiku je nastartovaný a teď získá první velkou dávku paliva. V pondělí stát spustí příjem žádostí o podporu z dotačního programu KOMUNERG. Pro komunitní energetiku z něj rozdá miliardu korun.
Energetická společenství mohou tyto peníze využít na výstavbu fotovoltaických či větrných elektráren, bioplynových či biomasových kogeneračních jednotek, bateriových úložišť nebo na různé systémy řízení těchto technologií.
A není to jediná podpora nové energetiky, která se chystá. Přesně o měsíc později spustí Státní fond životního prostředí příjem žádostí o podporu z prvního dotačního programu pro agrovoltaiku, tedy fotovoltaiku na zemědělské půdě, kombinovanou se zachováním zemědělské produkce. Zemědělci si v ní sáhnou na 300 milionů korun. Dalších 200 milionů bude připraveno v zásobě. Peníze půjdou z modernizačního fondu financovaného z prodeje emisních povolenek.
Co se dočtete dál
- Je miliarda na komunitní energetiku hodně, nebo málo?
- Proč se může sdílení elektřiny prodražit.
- Kde se připravuje nejvíc projektů agrovoltaiky.
