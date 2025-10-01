Tomáš Brýdl se prochází po rozsáhlém pozemku Školky Litomyšl. Tradice tohoto zahradního centra sahá až do roku 1946. Stohektarový areál, kde se pěstuje několik tisíc druhů listnatých i jehličnatých stromků, keřů nebo okrasných květin, koupil Brýdl v roce 2017. Školky byly v bídném stavu a hrozil jim zánik. Jako litomyšlský patriot se je rozhodl zachránit.
V roce 2015 Brýdl úspěšně prodal svou nábytkářskou společnost Story Design, čímž získal dostatek peněz na takové investice. „A manželka mi říkala, ať si něco najdu, abych neseděl doma, tak se tohle podnikání nabízelo,“ dodává s nadsázkou.
Školky během šesti let postavil na nohy. Vybudoval maloobchodní prodejnu pro zákazníky, která je součástí nového skleníku, jenž má asi 2000 metrů čtverečních. Skleník ale bylo nutné částečně zastínit, což vedlo k myšlence dát na něj stokilowattovou fotovoltaiku. A tam začalo Brýdlovo nové podnikání.
Co se dočtete dál
- V čem spočívá projekt litomyšlské agrovoltaiky.
- Kdy v Česku začnou vznikat projekty agrovoltaiky. Na co investoři čekají.
- Proč ministerstvo zemědělství aktualizovalo vyhlášku k agrovoltaice a co nového přinese.
