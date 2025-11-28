Česká republika se vloni konečně dočkala legislativního rámce pro energetická společenství. Po letech diskusí a slibů máme na papíře pravidla, která mají umožnit občanům, obcím a firmám společně vyrábět a sdílet elektřinu. Očekávání byla veliká, realita je ale mnohem složitější. Schválený regulatorní rámec je nastavený tak, že energetická společenství v Česku nedávají prakticky žádný ekonomický smysl.

Výsledkem je, že po více než roce máme zaregistrovaných pouze 91 společenství, a je otázkou, které z nich již skutečně fungují. A místo toho, abychom upravili systém, chystáme se chybějící ekonomiku záměru nahrazovat dotacemi.

