Česká republika se vloni konečně dočkala legislativního rámce pro energetická společenství. Po letech diskusí a slibů máme na papíře pravidla, která mají umožnit občanům, obcím a firmám společně vyrábět a sdílet elektřinu. Očekávání byla veliká, realita je ale mnohem složitější. Schválený regulatorní rámec je nastavený tak, že energetická společenství v Česku nedávají prakticky žádný ekonomický smysl.
Výsledkem je, že po více než roce máme zaregistrovaných pouze 91 společenství, a je otázkou, které z nich již skutečně fungují. A místo toho, abychom upravili systém, chystáme se chybějící ekonomiku záměru nahrazovat dotacemi.
Co se dočtete dál
- Proč současný zákon ignoruje rozdíl mezi lokální a dálkovou spotřebou elektřiny.
- Jak statické distribuční poplatky brání ekonomice komunitní energetiky.
- Jaký přínos má rakouský model a jaké jsou tamní slevy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.