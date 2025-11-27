Podle miliardáře Pavla Tykače ještě není jasné, zda jeho energetická skupina Sev.en ukončí výrobu ve třech uhelných zdrojích v prosinci příštího či až v lednu přespříštího roku. Česko každopádně přijde na přelomu let 2026 až 2027 o 2400 megawattů, což je zhruba sedmina tuzemského řiditelného výkonu.
Od oznámení Sev.en o odstavení elektráren Počerady, Chvaletice a také teplárny Kladno tak neutichá diskuse, zda se země bez Tykačových zdrojů obejde. Nebo zda bude muset stát s ohledem na energetickou bezpečnost zakročit a jejich provoz finančně podpořit, nebo je třeba i převzít do správy. Výsledný verdikt, zda je Tykačovo uhlí pro Česko nutností, přitom ovlivňuje mnoho neznámých. Od politických a ekonomických až po ryze technické. Co tedy konec části uhelných elektráren znamená a jaké jsou další možné scénáře?
Co se dočtete dál
- Jaké faktory budou rozhodovat o tom, zda uhelné elektrárny Sev.en skutečně skončí.
- Proč Pavel Tykač ostře útočí na eurokomisaře Jozefa Síkelu.
- Jakou roli mohla v načasování sehrát výměna vlády.
- Co může zavření elektráren udělat s cenami elektřiny.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.