Za elektřinu letos odběratelé zaplatí méně. Celkem jde o 17 miliard korun na poplatku za podporované zdroje energie (POZE), které se místo do účtů za elektřinu promítnou do výdajů státního rozpočtu. Domácnosti tak za každou spotřebovanou megawatthodinu zaplatí o 599 korun včetně DPH méně.
Neznamená to však, že se všem odběratelům hned od ledna platby za elektřinu automaticky sníží. Především domácnostem s vysokou spotřebou a smlouvami s fixovanou cenou hrozí, že si elektřinu zbytečně „předplatí“.
Co se dočtete dál
- Jak si mohou zákazníci snížit měsíční platby za elektřinu.
- Komu se to vyplatí a pro koho bude úspora zanedbatelná.
- Jak přistupují jednotliví dodavatelé ke snížení regulované ceny vládou.
- Proč někteří lidé v minulosti nedostali zpět své přeplatky.
