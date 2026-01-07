Za elektřinu letos odběratelé zaplatí méně. Celkem jde o 17 miliard korun na poplatku za podporované zdroje energie (POZE), které se místo do účtů za elektřinu promítnou do výdajů státního rozpočtu. Domácnosti tak za každou spotřebovanou megawatthodinu zaplatí o 599 korun včetně DPH méně.

Neznamená to však, že se všem odběratelům hned od ledna platby za elektřinu automaticky sníží. Především domácnostem s vysokou spotřebou a smlouvami s fixovanou cenou hrozí, že si elektřinu zbytečně „předplatí“.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak si mohou zákazníci snížit měsíční platby za elektřinu.
  • Komu se to vyplatí a pro koho bude úspora zanedbatelná.
  • Jak přistupují jednotliví dodavatelé ke snížení regulované ceny vládou.
  • Proč někteří lidé v minulosti nedostali zpět své přeplatky.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.