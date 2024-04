Spuštění komunitní energetiky v Česku se blíží. Umožní sdílení elektřiny například mezi obecními budovami, sousedy či lze si ji posílat z chaty do bytu. Odstartuje se začátkem června. „Je to opravdu revoluce. Zatímco dnes se elektroměr odečítá jednou ročně. V této nové energetice se bude odečítat 35 040krát ročně,“ upozorňuje Petr Kusý, šéf Elektroenergetického datového centra (EDC), které kvůli tomu muselo vzniknout a postupně se bude rozrůstat do robustní podoby. Posílat se do něj budou data ze všech zapojených chytrých elektroměrů, a to každých patnáct minut.

Komunitní energetiku zavedla novela energetického zákona nazývaná lex OZE II a několik vyhlášek se k ní ještě připravuje. „Problematikou sdílení se zabývá deset legislativních úprav, z nichž všechny musíme stihnout do poloviny letošního roku,“ uvádí René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů ministerstva průmyslu a obchodu. Možnosti, jak se do komunitní energetiky zapojit, už jsou ale jasné. Buď jako aktivní zákazník, nebo jako člen energetického společenství. V čem se obě formy liší a s čím je třeba počítat?

