Od 1. července se v Česku rozjede komunitní energetika. Majitelé fotovoltaik si budou moci poslat vyrobenou elektřinu třeba z chalupy do bytu ve městě, k sousedům nebo ze školy do městského úřadu. Ke sdílení elektřiny jsou ale potřeba speciální elektroměry, označované jako průběhové či chytré. Majitelé fotovoltaik už je zdarma mají. Ti ostatní, kteří by od nich chtěli elektřinu získávat, si ale na ně musí počkat, pokud je chtějí mít také zdarma.

Při čekání na lepší elektroměry se ale mohou rozloučit s představou, že se do komunitní energetiky zapojí už začátkem července. Podle Unie komunitní energetiky se jí dočkají až v listopadu, pokud ministerstvo průmyslu a obchodu nezmění návrh vyhlášky o měření elektřiny, která by mohla průběhové elektroměry zdarma umožnit dřív. Ministerstvo se ale ke změně nemá. Proč, přímo nevysvětluje.

